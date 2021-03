Na operação, a equipe apreendeu produtos eletrônicos, equipamentos de automóveis, produtos de cabelo fora da validade e outros Divulgação

Publicado 18/03/2021 18:15

Ordem Pública de operação contra a venda ilegal de produtos na feira de Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles. A equipe informou que conseguiu apreender produtos eletrônicos, equipamentos de automóveis, produtos de cabelo fora da validade e outros.

Com o apoio de policiais da 64ª Delegacia de Polícia e do 21º Batalhão de Polícia Militar, a Secretaria de Ordem Pública de São João de Meriti realizou uma operação contra a venda ilegal de produtos na feira de Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles. A equipe informou que conseguiu apreender produtos eletrônicos, equipamentos de automóveis, produtos de cabelo fora da validade e outros.

O motivo da operação veio através do grande número de denúncias que a Ordem Pública estava recebendo sobre a região batizada de “Robauto”, que fica localizada no final da feira. O secretário, Francisco D’Ambrosio, informou que essas operações serão regulares: “Para coibir esse tipo de ilícito em nossa região, atuaremos de forma ostensiva. Foi a primeira operação de muitas”.



Ainda segundo a equipe de Ordem Pública, no local onde o material apreendido foi armazenado, também haviam bicicletas, suplementos alimentares, perfumes, cremes de cabelo e shampoos, todos de marcas conhecidas no mercado. Para fazer o descarte dos produtos químicos apreendidos, a Vigilância Sanitária foi acionada e esteve no local.



A pasta reforça que a compra desse tipo de material, além de ser e contribuir com o crime, pode causar problemas de saúde. É importante que produtos desse tipo sejam comprados em locais licenciados e de procedência lícita.



Aos nossos leitores, recomendamos que em caso de suspeita, ligue para a ouvidoria da prefeitura no número (21) 2051-1001.

