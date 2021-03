Prefeitura fiscaliza e afirma que coleta de lixo em Meriti está normalizada Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:29 | Atualizado 18/03/2021 18:16

Serviços Públicos da Prefeitura de seis mil toneladas de lixo nas ruas do município e acrescentou que a coleta foi normalizada na cidade. A pasta liberou um novo cronograma de coleta que está detalhado no fim desta matéria.

A Secretaria deda Prefeitura de São João de Meriti confirmou o recolhimento de mais denas ruas do município e acrescentou que a coleta foina cidade. A pasta liberou um novoque está detalhado no fim desta matéria.

Na semana passada, um mutirão de limpeza passou pelo município e contou com apoio de caminhões compactadores, basculantes, poliguindastes com caçambas estacionárias e máquinas. Ao todo, 18 caminhões estão nas ruas fazendo o serviço em dois turnos.



Publicidade

Agora, o município já voltou à coleta regular e, segundo o executivo, com a medida passou a economizar cerca de R$ 2,5 milhões ao mês, valores que vão ajudar no pagamento dos aposentados e pensionistas do município.



Nesta segunda-feira (15), o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, junto com o secretário de Serviços Públicos, João Roberto (Joãozinho), recebeu parte dos coletores e dos novos veículos que estão percorrendo a cidade em frente à sede da prefeitura.

Publicidade

O prefeito, Dr. João Ferreira Neto, recebeu parte dos coletores e dos novos veículos que estão percorrendo a cidade em frente à sede da prefeitura Divulgação

NOVO CRONOGRAMA DE COLETA DE LIXO

Publicidade

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA



Coletas diurnas



Publicidade

Bacia de Éden

Castelinho

Engenheiro Belford

Éden

Gato Preto

Parque Juriti

São Mateus

Tomazinho

Vila Humaitá

Vila Norma (parte alta)

Vila Tiradentes

Vila União



Coletas noturnas



Publicidade

Agostinho Porto

Coelho da Rocha (altura da Cadore)

Éden

Fazenda Carrapato

Grande Rio

Jardim José Bonifácio

Parque Alian

Vila Jurandir

Vila Norma (parte baixa)

Vila Rosali

Vila Zulmira



TERÇA, QUINTA E SÁBADO



Publicidade

Coletas diurnas



Jardim Botânico

Jardim Íris

Jardim Metrópole

Jardim Nóia

Jardim Meriti

Jardim Paraíso

Morro Azul

Parque Araruama

Parque José Bonifácio

Parque Novo Rio

Parque Tietê

Venda Velha

Vila São João

Vila São José

Jardim Sumaré



Publicidade

Coletas noturnas



Coelho da Rocha

Jardim Meriti

Morro Sendas

Parque Analândia

Praça da Bandeira



Publicidade

TODOS OS DIAS



Coletas diurnas e noturnas



Publicidade

Centro de São João de Meriti (praças e vias principais).

Centro de Vilar dos Teles (praças e vias principais).

Leia também: Meriti Previ apresenta nova diretoria que terá missão de quitar o pagamento dos aposentados