denúncia realizada por um morador que havia comprado uma linguiça fora da validade, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores de São João de Meriti, em parceria com a Vigilância Sanitária, realizou uma fiscalização no supermercado Prezunic, em Vilar dos Teles, nesta quinta-feira (18), para verificação de possíveis irregularidades.

Na visita ao estabelecimento, os vereadores Giovani Ratinho Júnior (Pros) e Carlinhos Moutinho (DC) e o superintendente da Vigilância Sanitária, Major da Silva, encontraram alguns produtos fora da validade e que estavam em estado de conservação fora da temperatura. Segundo a Comissão, os alimentos foram descartados para que não sejam reutilizados.



Segundo a Comissão, os alimentos foram descartados para que não sejam reutilizados Divulgação/ CDC

“Encontramos carne com a validade vencida do ano passado. Muitas irregularidades no estabelecimento. O freezer não estava com a temperatura adequada e os alimentos estavam descongelados. Isso altera a validade do produto”, explica o vereador Giovani Ratinho Júnior.

No estabelecimento, foram encontrados alguns produtos fora da validade e que estavam em estado de conservação fora da temperatura Divulgação/ CDC

De acordo com a equipe, o supermercado foi autuado pela vigilância sanitária e terá o prazo de 15 dias para resolver as irregularidades encontradas.



Ao cidadão meritienese, denúncias sobre qualquer irregularidade do direito do consumidor podem ser feitas pelo número 2651-1998 ramal 238.