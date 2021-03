Por O Dia

Publicado 18/03/2021 22:06

Nesta quarta-feira (17), a Força-Tarefa da Polícia Civil de combate às milícias, por meio da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (),chefiada por Wellington da Silva Braga, o "", e Danilo Dias Lima, conhecido como ", em São João de Meriti , na Baixada Fluminense. De acordo com os agentes, o bandido estava foragido desde junho de 2020., Alex da Silva Cruz, foi capturado na casa da namorada, após ação integrada de inteligência. Contra o miliciano foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça pelo crime de organização criminosa.Ainda segundo a PC, uma das funções do miliciano era, que eram obrigados a pagar os valores cobrados pelo grupo. Eles são investigados pela prática de diversos crimes nos bairros Campo Grande, Santa Cruz, Cosmos, Paciência, na capital do Rio, e nos municípios de Nova Iguaçu e Seropédica.A organização criminosa de Ecko e Tandera também é envolvida em homicídios, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, seguindo na mira da polícia.Para denúncias:, através do WhatsApp: (21) 96587-1592. O sigilo é garantido!