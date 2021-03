Projeto "Viva o Samba do Rio com a Gloriosa!" homenageia São João de Meriti em live nesta quarta (24) Thiago Ripper

Publicado 23/03/2021 18:16

“Viva o Samba do Rio com a Gloriosa!” promove uma homenagem a cidade de às 19h30, através do canal no YouTube da Gloriosa Roda de Samba que está presente na cena carioca, há pelo menos cinco anos, tocando todo terceiro domingo do mês, na Praça da Feira da Glória.

No evento online, cada apresentação contará com um convidado especial, e Ana Costa foi a escolhida para lembrar os encantos de Meriti. Os próximos episódios serão dedicados a Duque de Caxias (27/03) e Rio de Janeiro (31/03). No primeiro do Projeto, Moacyr Luz foi o responsável por homenagear São Gonçalo (17/03), Paulão 7 Cordas, diretor musical do projeto, ficou com o tributo a Duque de Caxias e Júlio Estrela juntou-se à Roda para celebrar o Rio de Janeiro.

Ana Costa foi a escolhida para relembrar os encantos de Meriti Thiago Ripper

Segundo os idealizadores do Projeto, cada dia terá seu próprio repertório, mesclando depoimentos dos artistas sobre os lugares, sambas das antigas de Cartola, Chorinho e sambas de Zeca Pagodinho e Toninho Geraes.



As rodas de samba seriam promovidas de forma presencial, nas praças das cidades homenageadas, com uma apresentação gravada em estúdio e transmissão ao vivo, mas com o aumento dos casos de Covid-19, o mais seguro foi realizar todos da forma on-line.



O objetivo da Gloriosa é se valer de execuções primorosas para se apresentar a novos públicos, principalmente para aqueles que pela distância não acessam as regiões centrais do Estado. O “Viva o Samba do Rio com a Gloriosa!” recebe apoio da Premiação Financeira do Edital Lei Aldir Blanc - Retomada Cultural RJ, da Secretaria Estadual de Cultura.



Confira as lives da Gloriosa Roda de Samba no YouTube - CanalGloriosaYouTube

24/03 – Quarta-feira - São João de Meriti (às 19h30)Confira as lives da Gloriosa Roda de Samba no YouTube -

