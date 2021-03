Prefeitura de São João de Meriti Divulgação/PMSJM

Publicado 24/03/2021 19:11

Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação, realizará umapara debater o novo, visando assegurar melhores condições de vida para a população meritiense.

O processo de revisão do plano entrará, agora, na fase das audiências, sendo a primeira nesta data e terá como objetivo apresentar os resultados do diagnóstico realizado.



De acordo com a organização, a audiência vai começar às 13h e com previsão de terminar às 19h, na Câmara Municipal de Vereadores de São João de Meriti e será conduzida pela empresa Autografics, que fará toda apresentação e a organização dos debates.



Por conta da pandemia de covid-19, o acesso presencial do público será limitado e a participação será feita pela internet, através do perfil no Facebook da prefeitura (@PMSJMoficial).



Serviço



Evento: Audiência Pública do Plano Diretor

Data: 25/3/2021

Horário: 13h - 19h

Local: Câmara Municipal de São João Meriti - Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, 77 - Vilar dos Teles, São João de Meriti - RJ.