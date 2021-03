Meriti lança projeto de vacinação antirrábica em abrigos e residências que possuam 10 ou mais animais Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 23/03/2021 19:31

proteção dos animais. A Secretaria de Saúde, por meio da Superintendência de Proteção e Bem-estar Animal, lançou o projeto Vacina Antirrábica em Casa, voltado para protetores ou donos que possuam ao menos 10 animais, sejam eles da família ou para adoção. O trabalho será promovido todas as quintas-feiras, até julho deste ano, e conta com o apoio da clínica veterinária Rio Vet e com o Centro Educacional de Medicina Veterinária (Cemev).

O município de São João de Meriti deu um passo inédito na proteção dos animais. A Secretaria de Saúde, por meio da Superintendência de Proteção e Bem-estar Animal, lançou o projeto Vacina Antirrábica em Casa, voltado para protetores ou donos que possuam ao menos 10 animais, sejam eles da família ou para adoção. O trabalho será promovido todas as quintas-feiras, até julho deste ano, e conta com o apoio da clínica veterinária Rio Vet e com o Centro Educacional de Medicina Veterinária (Cemev).

Responsável por cuidar de quase 60 animais, entre cães e gatos, a meritiense Maria Ivone recebeu a visita da secretária de Saúde, Marcia Lucas, do presidente da Comissão de Proteção dos Animais da cidade, vereador Magrão Nobre, da superintendente da pasta, Luciene Maria, e da equipe de imunização em sua residência.



A protetora contou que foi a primeira vez que recebeu apoio e, emocionada, disse que abaixo de Deus os animais são tudo para ela: “Eu não iria conseguir vacinar os animais se não fosse esse apoio. Só tenho que agradecer a Deus e a equipe”, afirmou Ivone.



“É um trabalho inédito que vem dando total apoio à causa. Promover o bem-estar animal também é dar apoio ao cuidador. Por isso estamos trabalhando para ofertar apoio psicológico e propondo ao Ministério da Saúde que sejam feitos convênios com eles”, disse a secretária de Saúde Marcia Lucas.



A superintendente, Luciene Maria, informou que o trabalho será feito todas as quintas-feiras até julho deste ano e, que além da parceria com a clínica veterinária Rio Vet e com o Centro Educacional de Medicina Veterinária (Cemev), a pasta conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social que fornece o transporte: “Esta é uma ação do governo atual para levar saúde e conforto aos protetores e aos animais. Afinal, como a pessoa que tem tantos animais pode levá-los ao posto de vacinação?”, declarou.



A prefeitura informa a quem se encaixar nos requisitos para a vacinação em casa, pode procurar a Superintendência de Proteção e Bem-estar Animal que fica junto à Vigilância Sanitária, na Rua Adelino Gonçalves, nº 100, em Coelho da Rocha, e solicitar o agendamento do serviço. O atendimento no local acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.



