A fim de planejar opara os próximos 10 anos, a Prefeitura de São João de Meriti realizou ade revisão do, na Câmara Municipal. O objetivo da sessão foi direcionar o desenvolvimento do município e tratar de todos os aspectos mais importantes. Devido à pandemia da covid-19, a participação presencial foi reduzida, entretanto, a população pôde acompanhar e interagir de forma on-line.

A organização explicou que o Plano Diretor é uma lei (Lei Complementar Nº 089, de 21 de novembro de 2006), que tem como objetivo rever o futuro do município para os próximos 10 anos, com a missão de fazer uma cidade mais justa para todos. Participam do encontro conduzido pela prefeitura, a população e a Câmara dos Vereadores.



Temas como mobilidade, cultura, meio ambiente, economia e geografia do município foram abordados no encontro Divulgação

O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, começou a sessão falando sobre as peculiaridades da cidade, que é altamente urbanizada, com forte crescimento irregular, falta de área verde e a dependência de verbas estaduais e federais:



“O Plano Diretor vem esclarecer e nortear muita coisa, transmitindo o sentimento e o desejo da população, além de quais as transformações e benefícios que ela quer para a cidade. O plano é trabalhoso, requer muitas horas, estudos e planejamentos. Então, agradeço a toda equipe envolvida”, disse o chefe do executivo municipal.

O secretário de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação, Leandro Luiz, destacou que sempre teve o apoio do Legislativo: “Foram dois anos de participação popular e, no próximo mês, traremos o plano final para discussão e votação na câmara. Na prática queremos transformar isso tudo em leis e projetos para a cidade. Esperamos com isso que haja consenso para que possamos definir um plano de desenvolvimento para o município”, disse o secretário.



A próxima audiência pública está marcada para o dia 29 de abril, também na Câmara Municipal de Vereadores de São João de Meriti, e para envio de sugestões encaminhe seu e-mail para: [email protected], até o dia 16 de abril de 2021.

