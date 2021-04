Com um dos acusados, a PM encontrou um revólver Cal. 38 com duas munições intactas e dois aparelhos celulares Divulgação

Policiais Militares do, em São João de Meriti, prenderam dois indivíduos, que não tiveram a identidade revelada, apósna região do bairro Jardim Meriti. Com um dos acusados, a PM encontrou um revólver Cal. 38 com duas munições intactas.

De acordo com o Batalhão, a ação foi cumprida com sucesso após a equipe receber informações que os homens tinham fugido em direção à Rua Mariana Mageli de Medeiros. Diante dos fatos, a guarnição intensificou o patrulhamento e conseguiu deter os acusados próximo a Casa do Alemão, na Dutra.



Por fim, as vítimas foram localizadas e identificaram os acusados como autores do roubo. Os PMs conduziram as partes a 54ª DP, em Belford Roxo, para o registro de ocorrência e devolução do material encontrado.