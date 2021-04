Ao longo do dia, 870 animais, sendo 182 gatos e 688 cães foram vacinados em Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 13:48

Campanha de Vacinação Antirrábica no município. Ao longo da ação, que aconteceu na Vila Olímpica, 870 animais, sendo 182 gatos e 688 cães foram vacinados. Para quem perdeu a primeira data, o evento terá ais duas ações durante o mês de abril, nos dias 19 e 28, nos bairros de Éden e de Coelho da Rocha, respectivamente.

Durante a campanha, a equipe do Setor de Zoonoses se desloca para os bairros previamente informados e alerta a população para a vacinação de cães e gatos no combate à raiva, doença letal que não possui tratamento. A pasta reforça que a única forma de prevenção é a vacinação anual.



A bióloga da Subsecretaria de Saúde, Patrícia Helena conta que a população meritiense ganhou muito com a campanha mensal no combate à raiva animal, principalmente em um momento tão delicado de pandemia: "Essas iniciativas têm como objetivo prevenir uma doença que pode ser fatal para os nossos bichinhos. Além disso, é direito de todos o acesso a esse tipo de iniciativa que a atual gestão vem incentivando e enaltecendo, pela causa animal".



De acordo com a organização da ação, devido ao período de pandemia de covid-19, algumas medidas de segurança são obrigatórias na hora de vacinar seu pet, entre elas: comparecer obrigatoriamente de máscara, manter o distanciamento social, seguir as recomendações e ir apenas uma pessoa da família (exceto se for vacinar mais de um animal).