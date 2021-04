Por O Dia

Publicado 26/04/2021 19:16 | Atualizado 26/04/2021 22:48

Em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, osem casa e cadastrados no programaestão recebendo a, através das equipes de Saúde do município. De acordo com a pasta, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem levam as doses aos cadastrados e aos que solicitam a visita dos profissionais de saúde. Na cidade, mais de 53 mil pessoas já estão imunizadas.