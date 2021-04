A Campanha tem previsão de ocorrer até julho ou enquanto durarem os estoques das vacinas Divulgação

26/04/2021

raiva, semanalmente, os animais de protetores que possuam 10 ou mais pets, por meio da Campanha de Vacinação Antirrábica em Casa. A ação, que conta com a parceria da Clínica Rio Vet, da CEMEV Cursos e da Secretaria Municipal de Assistência Social, já percorreu nove pontos pelo município e tem previsão de ocorrer até julho ou enquanto durarem os estoques das vacinas.

Neste mês, comemora-se o Abril Laranja, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a prevenção à crueldade contra os animais, ressaltando a importância de saber que os “maus-tratos” não são apenas o que vemos como violência física.



A Campanha solicita a protetores que tenham a partir de 10 animais e queiram pedir a vacinação em casa, que compareçam à Superintendência de Promoção e Bem-Estar Animal, que fica junto à Vigilância Sanitária, na Rua Adelino Gonçalves, 100, em Coelho da Rocha ou envie uma mensagem para o PetsApp (21) 99813-3737.



A prefeitura ressalta ainda que, diante do cenário de pandemia da Covid-19, todas as medidas preventivas estão sendo tomadas por parte dos agentes sanitários, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Aos nossos leitores, não deixe de cuidar da saúde do seu pet e mantenha a vacinação dele em dia.