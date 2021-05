Por O Dia

Publicado 21/05/2021 20:24

A Secretaria dee Transportes de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, aproveitou o baixo fluxo de veículos durante a madrugada para realizar maisviárias na cidade. Os agentes atuaram no entorno da-antiga Praça Gil, no Jardim Meriti, aplicando tachões e segregadores.

A prefeitura reforça que, além das implementações, é necessário o apoio da população para um trânsito melhor, que pode colaborar respeitando as normas e agentes de trânsito.

Os agentes atuaram no entorno da Praça Jal -antiga Praça Gil, no Jardim Meriti, aplicando tachões e segregadores Divulgação

Em breve, novas vias serão beneficiadas pela pasta que está trabalhando por uma cidade mais segura e organizada para todos, informou a Prefeitura.Av. Joana Kalil, esquina com Av. Automóvel Clube.Rua Aguiar, esquina com Av. Joana Kalil.Rua Bela Vista, esquina com Av. Automóvel Clube.