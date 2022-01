Para a vacinação, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS - Divulgação

Publicado 03/01/2022 19:23

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, retornou, nesta segunda-feira (3), a vacinação contra a covid-19, com a primeira, segunda e terceira dose. O atendimento acontece em seis pontos de vacinação, das 8h às 15h.



Dose de reforço: homens e mulheres a partir de 18 anos de idade, que tenham tomado as doses anteriores de Pfizer, Coronavac, Astrazeneca ou Janssen. No ato da imunização, é preciso comprovar a aplicação das duas doses da vacina há, pelo menos, quatro meses.



Primeira e segunda dose: homens e mulheres, a partir de 12 anos de idade, que precisam tomar a primeira dose e estão no prazo para tomar a segunda dose.



- Intervalo de 21 dias ou mais para quem tomou a primeira dose de Pfizer.

- Intervalo de 60 dias ou mais para quem tomou a primeira dose da Astrazeneca.



Para receber o imunizante, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS para a vacinação. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Profissionais da saúde devem apresentar registro ativo da categoria.



Locais de vacinação:



Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM)



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



ESF da Vila Tiradentes

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes



USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau