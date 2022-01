Os agentes conseguiram recuperar o automóvel com a carga intacta - Divulgação

Os agentes conseguiram recuperar o automóvel com a carga intactaDivulgação

Publicado 03/01/2022 22:18

Policiais Militares do 21º BPM impediram um roubo de carga, avaliada em R$ 79.500, na Rua da Matriz, bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti. No veículo, aos agentes encontraram o criminoso Yago Araújo da Silva, que estava levando o material para a comunidade do Chapadão, na Pavuna.



Segundo informações do 21º BPM, para impedir a ação, foi realizado em cerco tático, onde a guarnição conseguiu abordar uma Fiorino branca com toda a carga intacta. Dentro dela, não havia nenhum tipo de armamento.



O criminoso informou aos agentes que o motorista da Fiorino foi sequestrado e levado por outros suspeitos em uma motocicleta para uma região desconhecida.



Diante dos fatos, os agentes encaminharam o acusado e o veículo a 54ª DP, em Belford Roxo, para medidas cabíveis.