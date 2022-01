Após aprovação de orçamento, Câmara de Meriti volta atrás e reduz remanejamento | São João de Meriti | O Dia

Câmara Municipal de São João Meriti - Reprodução

Publicado 04/01/2022 19:06

O que parecia ter sido resolvido em 2021, surgiu como surpresa em 2022 para a Prefeitura de São João de Meriti. Isso porque na última sessão plenária do ano passado, a Câmara Municipal de Meriti aprovou o orçamento do executivo com limite de 50% de remanejamento.



Este remanejamento se refere a movimentação de recursos para promover ações voltadas à população, como assistência e apoio, em especial nos casos de combate e enfrentamento à pandemia da covid-19.



O grande problema é que, uma semana depois, a mesma Câmara anulou a sessão que havia aprovado o orçamento. Os motivos para tal mudança não foram apresentados, até o momento, além do remanejamento ter sido reduzido de 50% para 5%, sem qualquer fundamentação, segundo representantes.