Prefeitura de Meriti leva asfalto para ruas da comunidade do Castelinho - Divulgação/ PMSJM

Publicado 04/01/2022 19:39

Na manhã desta quarta-feira (4), a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob), começou o recapeamento do asfalto na comunidade do Castelinho, em Éden.



De acordo com a pasta, a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuam e a população pode solicitar os serviços via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852.



A cozinheira Marilene da Cunha agradeceu a presença dos agentes: “Estamos felizes com as mudanças que estão acontecendo em nossa comunidade. Há tempos não éramos tão valorizados e bem tratados. A atual gestão veio para fazer melhor por nossa cidade”.