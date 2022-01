O prazo é até o dia 10 de janeiro - Reprodução

Publicado 06/01/2022 10:14

A Prefeitura de São João de Meriti segue orientando a todas as famílias cadastradas no programa Auxilio Brasil para que procurem, o mais rápido possível, uma unidade de saúde municipal e realizem acompanhamento, pesagem e medição dos beneficiários. O prazo é até o dia 10 de janeiro.



Ainda segundo a pasta, a não atualização dos dados obrigatórios no programa Auxilio Brasil, antigo Bolsa Família, pode acarretar no cancelamento do benefício.



Para mais informações, compareça a uma das unidades de saúde do município ou ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo.