Publicado 06/01/2022 12:00

A cidade de São João de Meriti, na Baixada fluminense, foi destaque na plataforma Retratos Regionais da Firjan, que tem como base o saldo de empregos formais. O município abriu 438 postos de trabalho formais em novembro e alcançou a posição de terceiro maior contratante da Baixada Fluminense durante o ano de 2021. No acumulado de janeiro a novembro de 2021, o saldo de empregos da Baixada é de 19.275 contratações. Duque de Caxias surge na liderança (+4.945), seguido de Nova Iguaçu (+3.965) e São João de Meriti (+1.620).



A análise agrega todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). Em novembro, o setor comércio varejista abriu 285 postos de trabalho. Os serviços de escritório (+77) seguiu se destacando, seguido por transporte terrestre (+35) e confecção de artigos de vestuário (+20).



Destaques do Formigueiro das Américas



Segundo divulgação recente, tal resultado é fruto do investimento em trabalho e projetos que visam a qualificação dos trabalhadores, como a construção de uma escola técnica na cidade que terá um polo de tecnologia.



Nos últimos meses, grandes empreendimentos e instituições de grande porte abriram filiais na cidade: rede de supermercados DOM atacadista, Assai, Vianense, além de drogarias, lojas de móveis e da Prologis, líder global no mercado de galpões logísticos.



O Estado



O estado do Rio abriu 35.654 postos de trabalho formais em novembro e alcançou a posição de segundo maior contratante do país. Análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, aponta o 10º resultado positivo consecutivo e representa a maior abertura de vagas no estado desde o início da nova série histórica do CAGED, desbancando o recorde anterior registrado em novembro do ano passado (+32.399).