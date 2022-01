Aposentados e pensionistas de Meriti terão todos os salários atrasados quitados até o fim de janeiro - Divulgação

Aposentados e pensionistas de Meriti terão todos os salários atrasados quitados até o fim de janeiroDivulgação

Publicado 06/01/2022 19:24 | Atualizado 06/01/2022 22:47

O ano de 2022 na cidade de São João de Meriti começou com um marco na história do governo. Na manhã desta quinta-feira (6), durante transmissão em redes sociais, autoridades e o prefeito do município, Dr. João, anunciaram que a prefeitura vai pagar até o final deste mês todos os salários dos aposentados que estavam atrasados, um problema que afetava uma parcela necessitada da população. Ao todo, 1821 pessoas serão beneficiadas.



Na ocasião, o deputado estadual Valdecy da Saúde atribuiu grande parte das conquistas e benfeitorias na cidade, ao alinhamento entre o Município, o Governo Estadual e a Câmara de Vereadores de São João de Meriti: "Esta parceria vai continuar proporcionando todas estas obras elencadas pelo prefeito Dr. João e que vão fazer a diferença na história desta cidade".

O Deputado Valdecy destacou que não se faz mudanças sozinho Divulgação

Dr. João afirmou que “hoje é o dia mais alegre de todos os cinco anos à frente da Administração de São João de Meriti, resolvemos um desafio muito grande: conseguimos, depois de muita luta, pagar todas as dívidas que tínhamos com os aposentados e pensionistas”.



Novidades para 2022



Além do marco na história da cidade, Dr. João aproveitou a oportunidade para apresentar as ações que serão realizadas durante este ano, e que atingirá de forma positiva a todos os munícipes, são elas: abertura de um centro de reabilitação para pessoas com deficiência, criação de um complexo esportivo, começo da terceira fase da obra do Hospital do Morrinho (maternidade), realização de concurso público para Educação, Assistência Social, Guarda Municipal, agentes de trânsito e para Saúde, acerto dos meses em atraso de alguns servidores municipais, referente ao ano de 2016 (governo anterior), obra do terceiro e quarto andares do hospital municipal para criação de um centro de tratamento oncológico e de hemodinâmica, reforma do prédio da prefeitura, construção da sede da Guarda Municipal, duplicação do viaduto do Lugano e do Shopping Grande Rio e construção da agulha de acesso à Linha Vermelha.



Na área da Educação, os anúncios importantes feitos pelo chefe do Executivo foram: equiparação dos salários ao Piso Nacional dos Profissionais de Educação, 10 milhões de reais para informatizar todas as unidades escolares, reinaugurações de creches e escolas e municipalização do Colégio Fluminense.



União de forças



Destacando-se como um dos mais atuantes da Baixada Fluminense, o Deputado Valdecy da Saúde ressalta que essa união com o governo do Estado resultou em realizações para melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo para São João de Meriti: pavimentação e infraestrutura espalhadas pela cidade como no Parque Analândia, Centro, Parque Araruama e Grande Rio (onde foram destinados 78 milhões de verbas federal e estadual para infraestrutura), grandes empresas como o hipermercado Vianense e a Prologis, gerando oportunidades de trabalho.



"Devemos correr atrás, conciliar, e articular em prol de benfeitorias. Conseguimos formar uma comissão encabeçada pelo Dr. João, o nosso presidente da Câmara Municipal Didê e fomos até o presidente da Alerj, meu amigo e aliado André Ceciliano, e ele entendeu o porquê do meu voto ser favorável à venda da Cedae. Precisávamos de recursos para solucionar problemas que afligiam há décadas a população de Meriti. Estamos de mãos dadas para transformar a vida das pessoas. Agradeço a Deus por me dar saúde e ter verdadeiros amigos, como governador Cláudio Castro, o prefeito Dr. João, o secretário executivo Márcio Reis e o presidente da Câmara de São João de Meriti Didê”, enfatizou Valdecy.



Da esquerda para a direita: Gildo Gonzaga, Vice-presidente do Meriti-Previ; Altair Soares, Presidente do Meriti-Previ; Prefeito Dr. João, Valdecy da Saúde, Deputado Estadual e Márcio Reis, Secretário Executivo Divulgação

O anúncio de hoje promovido no auditório do instituto de Previdência da cidade (MeritiPrevi), contou com a participação do Prefeito Dr. João, Valdecy da Saúde, Deputado Estadual, Márcio Reis, Secretário Executivo, Gildo Gonzaga, Vice-presidente do Meriti-Previ, Altair Soares, Presidente do Meriti, secretários e representantes.