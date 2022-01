Lançamento do programa 100.000 castrações, uma parceria firmada entre a Prefeitura de São João de Meriti e a Secretaria Estadual de Agricultura - Divulgação

Lançamento do programa 100.000 castrações, uma parceria firmada entre a Prefeitura de São João de Meriti e a Secretaria Estadual de AgriculturaDivulgação

Publicado 09/01/2022 12:40

A Subsecretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de São João de Meriti promove nesta segunda-feira, 10 de janeiro, o lançamento do programa RJPET na cidade, além de entregar as carteirinhas dos protetores de animais do município. Segundo a pasta, um primeiro lote de castração gratuita do programa será lançado, tornando-se o primeiro benefício que os protetores poderão usufruir.

O programa RJPET é da Subsecretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e tem por finalidade a realização de ações que incentivam a adoção e a conscientização das pessoas sobre a causa animal.

O evento contará com a participação de Reynaldo Velloso, presidente das Comissões de Proteção e Defesa dos Animais da OAB/RJ e da OAB/Nacional, Marcelo Queiroz, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro e Vinicius Cordeiro, secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Rio Janeiro, além de outras lideranças que defendem a causa animal.

Todas as medidas necessárias para controle da covid-19 estarão sendo mantidas.

Data: 10/1

Horário: 10h

Local: Auditório do Meriti-Previ

R. Defensor Público Zilmar Pinaud, 232 - Jardim Meriti. São João de Meriti.