Bombeiros conseguiram chegar ao local, controlar as chamas e realizar o resgate das vítimasReprodução

Publicado 10/01/2022 15:50

Um incêndio que destruiu uma casa na comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, deixou duas pessoas feridas na tarde deste domingo (9). Bombeiros conseguiram chegar ao local, controlar as chamas e realizar o resgate das vítimas, antes que um botijão de gás explodisse.



A primeira vítima, um homem de 34 anos identificado como Fernando Lara, foi resgatado em estado grave, com 75% do corpo queimado, e transferido para o Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio.



Uma segunda vítima, que não teve a identidade divulgada, de 19 anos, acabou inalando muita fumaça ao socorrer outros familiares que estavam no imóvel. Ele foi internado no Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias.



Segundo relatos de testemunhas, as chamas começaram após um curto-circuito na tomada em que um ventilador estava ligado. As equipes o Corpo de Bombeiros foram acionadas às 6h35.