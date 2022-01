O acusado foi flagrado com farta quantidade de drogas e um rádio transmissor - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 10/01/2022 22:31

Policiais Militares do 21º BPM prenderam um suspeito por tráfico de drogas no bairro São Mateus, em São João de Meriti. Matheus Silva foi flagrado com farta quantidade de drogas e um rádio transmissor.



Segundo o 21º, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento pela rua Francisca Peixoto, quando avistou o indivíduo apresentando atitudes suspeitas. A equipe revistou o acusado e encontrou matéria descrito a ser contabilizado.



Diante dos fatos, os agentes procederam a 64ª DP (Meriti) para realização do registro.