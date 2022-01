O projeto foi expandido e contemplará cerca de 30 municípios, chegando pela primeira vez à Baixada Fluminense - Divulgação

O projeto foi expandido e contemplará cerca de 30 municípios, chegando pela primeira vez à Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 11/01/2022 20:10

Após versão on-line em 2021, o Sesc Verão retoma este ano o modelo presencial. O projeto leva atividades culturais e de lazer, como grandes shows de música e oficinas com ídolos do esporte nacional, a unidades localizadas na capital e no interior. Entre as atividades que podem acontecer em São João de Meriti estão oficinas recreativas e esportivas, intervenções culturais, educação em saúde e meio ambiente, shows musicais, espetáculos teatrais, caminhadas e maratona.



A programação, 100% gratuita, já começou e em algumas unidades regionais se estende até 20 de fevereiro.



Este ano, o projeto foi expandido e contemplará cerca de 30 municípios, chegando pela primeira vez à Baixada Fluminense. Além de Rio das Ostras, que estreia a programação do festival, Rio de Janeiro (Paquetá), Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes (Farol de São Thomé), São Francisco de Itabapoana, Casemiro de Abreu, Magé, Guapimirim, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Petrópolis, Três Rios, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Sumidouro, Duas Barras, Cantagalo, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Maricá, Niterói e São Gonçalo terão programações especiais.



“O setor de Turismo foi um dos mais afetados durante a pandemia e já demonstra sinais de recuperação. Consolidando esta retomada das atividades, vamos unir o compromisso do Sesc RJ, que é levar qualidade de vida à população, com os esforços para alavancar esse setor tão importante para a economia fluminense. Com atividades em 30 cidades, esperamos movimentar hotéis, bares, restaurantes, transportes e toda a cadeia produtiva do turismo, gerando renda e emprego no nosso estado”, comemora o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.