Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, será parcialmente interditada nesta quinta-feira (13)Reprodução/ Maps

Publicado 13/01/2022 08:15

A Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio) informa que, nesta quinta-feira, 13 de janeiro, das 11h às 14h, a Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, será parcialmente interditada para a manutenção de radares.



Para viabilizar o procedimento do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), será necessário interditar duas faixas da rodovia, sentido Centro, no km 17,5.



O desvio será realizado na própria pista, no trecho com estreitamento.



Ainda segundo a organização, equipes da CET-Rio irão monitorar o local para a identificação de eventuais impactos no trânsito.