Pré-matrícula para novos alunos da rede municipal Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 13/01/2022 19:14

O período de pré-matrícula para novos alunos que desejam ingressar nas escolas da rede municipal de São João de Meriti termina nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro. As inscrições para creche e pré-escola, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação especial podem ser realizadas pela plataforma Educa Meriti.



A Secretaria de Educação informou que os responsáveis deverão efetuar o cadastro dos novos alunos e aguardar o resultado que será divulgado no dia 20/01/2022.



O processo será realizado em três etapas; confira:



1. De 27 de dezembro a 14 de janeiro: pré-inscrição pela internet no Educa Meriti.

2. Dia 20 de janeiro: resultado das inscrições para pré-matrícula.

3. De 20 a 31 de janeiro: realização da matrícula nas escolas com a apresentação dos documentos do aluno.