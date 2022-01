O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, e Valdecy da Saúde, deputado estadual - Divulgação

Publicado 14/01/2022 08:00

Professores e profissionais das escolas municipais de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, terão seus salários equiparados ao piso nacional pela primeira vez na história da cidade. O reajuste é de 25% na remuneração dos docentes.



De acordo com o executivo, a benéfico alcança não só os professores da rede, mas todos os profissionais da Educação: manipuladores de alimentos, apoio administrativo, ajudante de serviço, entre outros.



Além disso, também foi atualizada a tabela de vencimentos para progressão por tempo de serviço e de formação, o que possibilitará a todos avançarem o nível e a classe.



Por exemplo, um professor que inicia na rede hoje tinha um vencimento base de R$ 1.163,80. Agora, ele receberá R$ 1.443,12, sem os acréscimos dos benefícios. Já o profissional de apoio de nível fundamental, recebia o valor inicial de R$ 1.100,00 e receberá R$ 1.250,00, sem contabilizar os acréscimos.



A conquista anunciada pelo prefeito Dr. João durante live em suas redes sociais no dia 6 de janeiro, foi confirmada na tarde desta quinta-feira (13), após votação e aprovação na Câmara de Vereadores. A Lei já está em vigor, desde o dia 1º de janeiro.



“Essa é mais uma bela conquista para a categoria que é tão importante em nossa sociedade. Continuaremos, assim como no último ano, a melhorar as condições de trabalho destes profissionais e entregar novas creches e escolas municipais reformadas. Agradeço a aprovação da nossa Câmara de vereadores, e o grandioso apoio do deputado Valdecy da Saúde e do secretário executivo de Meriti, Márcio Reis”, exclamou Dr. João.



Da esq. para dir.: Gildo Gonzaga, vice-presidente do MeritiPrevi; Altair Soares, presidente do MeritiPrevi; Dr. João, prefeito; Valdecy da Saúde, deputado estadual; Márcio Reis, secretário executivo de Meriti e Humberto Motta, procurador geral do município Divulgação