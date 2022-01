O Grande Rio fica em São João - Divulgação

O Grande Rio fica em São JoãoDivulgação

Publicado 14/01/2022 22:24

Por tempo limitado, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, promove o Saldão de Verão com descontos em artigos de vestuário, acessórios e eletrônicos. O shopping também preparou atrações especiais: distribuição de balões para as crianças, músicas da bandinha nas portarias e locutor de ofertas.

Além das compras presenciais, os clientes podem utilizar os canais digitais para escolher as melhores promoções através da vitrine virtual, e receber em casa ou retirar no shopping, usando serviços como drive-thru e armários inteligentes.



Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da Aliansce Sonae, destaca que as tradicionais ofertas são esperadas pelos consumidores, além de incrementarem as vendas dos lojistas: “Além das ótimas reduções de preços, nossos clientes têm a opção de compra presencial ou online. A temporada é também uma oportunidade para nossos lojistas liquidarem seus estoques”, explica.

O Shopping Grande Rio está localizado na rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti – RJ.