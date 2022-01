O secretário Executivo, Márcio Reis, e deputado Valdecy da Saúde durante acompanhamento das obras - Divulgação

O secretário Executivo, Márcio Reis, e deputado Valdecy da Saúde durante acompanhamento das obras Divulgação

Publicado 15/01/2022 12:00

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob) levou, nesta semana, o programa Asfalto Novo a diversas localidades de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os agentes atuaram na Estrada São João Caxias, nos Morros do Pau Branco e da Aeronáutica e no Parque Araruama, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cidadão meritiense. Representantes municipais acompanharam durante dois dias os serviços da pasta.



“Parabéns pelo trabalho! Estávamos observando que algumas ruas ficaram esburacadas. Com estes serviços nós, moradores, nos sentimos valorizados e com orgulho de pertencer a esta cidade”, comentou o morador Adriano Valença.



A população pode enviar mensagem via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços Divulgação

Trabalhando para trazer ainda mais melhorias, o deputado Valdecy da Saúde acompanhou as obras pela cidade durante dois dias seguidos.



“Pude acompanhar o asfaltamento de três regiões aqui em São João de Meriti. O sentimento é de gratidão! Gratidão por ver que essa grande parceria entre Prefeitura de São João de Meriti, com o nosso grande prefeito Dr. João, e Governo do Estado, com o governador Cláudio Castro, vem trazendo grandes melhorias para nossa cidade. Quero agradecer ao secretário Executivo, Márcio Reis, por estar lutando ao lado do prefeito Dr. João pela nossa amada Meriti, e agradeço também aos vereadores por também lutarem bravamente pela nossa cidade “, disse o deputado.



O deputado Valdecy da Saúde, o secretário Executivo, Márcio Reis e vereadores acompanharam os serviços do programa Asfalto Novo Divulgação

A pasta informou que a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuarão e a população pode enviar mensagem via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços.