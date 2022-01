CAPS AD de São João de Meriti - Divulgação

Publicado 17/01/2022 18:42 | Atualizado 17/01/2022 18:43

Em São João de Meriti, três unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), voltado para o acolhimento de pessoas com transtornos psiquiátricos graves ou persistente, estão à disposição de quem precisa. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Os CAPS são unidades para acolhimento às crises em saúde mental, atendimento e reinserção social de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes ou com transtornos mentais decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas.



Nos CAPS são feitos atendimentos individuais ou em grupo, sob a supervisão de uma equipe multidisciplinar de psicólogos, médicos, pedagogos, técnicos, dentre outros.



Segundo a pasta, o objetivo é fazer com que o paciente melhore até ter autonomia para procurar por trabalho, ter acesso ao lazer, à prática do exercício dos seus direitos civis e, principalmente, fortalecer os laços familiares desses usuários, além de aumentar sua interação com a sociedade.



Veja os endereços dos CAPS Meriti:



- Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Marinheiro João Cândido

Rua Clara Costa, 19 - Centro de São João de Meriti

Público-alvo: pessoas a partir de 18 anos de idade, que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas.



- Centro de Atenção Psicossocial Infantil - Av. Presidente Lincoln, 126 - Jardim Meriti

Público-alvo: crianças e adolescentes que apresentam sofrimento psíquico grave.



- Caps ll Vonica - Rua Cacilda, 1267 - Agostinho Porto

Público-alvo: maiores de 18 anos, que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes.