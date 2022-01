Uma carabina CTT. 40, um carregador com 10 munições, 2.050 cápsulas de cocaína e 38 trouxinhas de maconha foram apreendidos - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 17/01/2022 19:15 | Atualizado 17/01/2022 19:16

Um criminoso foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas após uma troca de tiros entre PMs do 21º BPM e bandidos no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O homem, identificado como William Avelino, já possuía duas anotações criminais, segundo os agentes.



De acordo com o Batalhão, a ação teve início quando uma guarnição do setor Charlie recebeu informações sobre quatro indivíduos armados de fuzil realizando roubos.



Com a chegada dos agentes, os criminosos efetuaram disparos de armas de fogo contra os PMs e fugiram do local. Por sua vez, a equipe realizou buscas na região, conseguindo encontrar um integrante do grupo.



Com ele foi encontrado uma carabina CTT. 40, um carregador com 10 munições, 2.050 cápsulas de cocaína e 38 trouxinhas de maconha.



Diante dos fatos, a guarnição procedeu a 54ª DP, em Belford Roxo, onde o acusado permaneceu preso e a ocorrência apresentada a autoridade policial.