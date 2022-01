Agentes da Semob trabalharam na Estrada São João Caxias - Divulgação/ PMSJM

Publicado 17/01/2022 22:39

Na manhã desta segunda-feira (17), a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob), avançou com o recapeamento do asfalto na Estrada São João Caxias. As obras que estão sendo realizadas na região desde a semana semana, fazem parte do programa Asfalto Novo.



Agentes das equipes de tapa-buracos também atuaram na rua Cintra, no Parque Araruama. A intensão da Prefeitura é levar boas condições de pavimentação para todas as regiões da cidade.



De acordo com a pasta, a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuam e a população pode solicitar os serviços via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852.