SÃO JOÃO DE MERITI INICIA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM COMORBIDADES - Divulgação/ PMSJM

Publicado 18/01/2022 21:13

O município de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta quarta-feira (19), a vacinação contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Nesta primeira etapa, serão vacinadas todas as crianças dessa faixa etária com deficiências permanentes ou que possuam algum tipo de comorbidade. Seis pontos serão disponibilizados para a imunização, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.



Em Meriti, é preciso apresentar RG ou certidão de nascimento da criança, caderneta de vacinação, se houver, cartão do SUS e laudo médico ou documento que comprove a condição para vacinação.



Segundo a pasta, as crianças acompanhadas pelo Programa Melhor em Casa serão vacinadas em suas residências, de acordo com a programação da equipe correspondente à sua área.



A SMS esclarece que o cronograma da vacinação infantil será divulgado semanalmente, conforme as doses recebidas pelo município.



Confira a seguir a lista com os endereços dos pontos de vacinação:



Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti



Escola Municipal Unidade Integrada do 1º Grau

Rua Floriana, 98 - Coelho da Rocha



Escola Municipal Carlos Teixeira

Rua Rio Claro, 20 - Jardim Alegria



Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 180 - Presidente João Goulart

Rua Três, s/n° - Parque Juriti



Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 132

Rua Torres Homem, s/nº - Éden



Escola Municipal Iracema Campos Fernandes

Rua Elizário de Souza, 600 - Vila Norma