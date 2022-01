Pista atletismo na Vila Olímpica de São João de Meriti - Divulgação

Publicado 19/01/2022 20:11

O Sesc Verão 2022 está trazendo atividades de lazer, saúde e assistência para a população de São João de Meriti. Após uma temporada on-line, o evento retoma o modelo presencial e estreia na cidade nos dias 30 de janeiro, 05 e 06 de fevereiro, na Vila Olímpica do município. Todas as atividades são gratuitas.



“Tenho certeza de que será um marco em nossa cidade, trazendo divertimento, cultura e saúde, e é o que mais nosso povo precisa. Tudo que será realizado aqui ficará marcado no pensamento de cada meritiense”, declarou Sérgio Claro, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São João de Meriti.



No dia 30 de janeiro (domingo), das 10h às 17h, serão realizadas atividades artísticas e esportivas, como a presença do Cortejo Nariz Vermelho; banda de fanfarra; ponto de leitura; massoterapia; oficinas de beach tennis, skate, atletismo, futmesa, tênis de mesa, hóquei, torneio de voleibol e basquete; aula de ritmos; jump; alongamento; recreação com brinquedos gigantes; e muito mais.



No dia 05 de fevereiro (sábado), das 10h às 17h, a programação inclui as exposições “Conhecendo a Cultura Maker - Instalação Mundo 3D/Mais Leve que o Ar” e “ACT Arena Gamer - RPG e Board Games”, além das atividades: Sarau de Slam – Poetas Compulsivos, clínicas de basquete e futevôlei, campeonato de basquete 3x3, orientação em saúde, entre outras.



No dia 06 de fevereiro (domingo), das 10h às 17h, os visitantes poderão curtir o som do DJ Demmer BXD, visitar exposições, participar de atividades de orientação em saúde, assistir a uma palestra com o bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gávio, e participar de uma clínica de voleibol com o ídolo. Haverá, ainda, show com atletas de fut 7 do cenário nacional, além de aula de ritmos, clínica de freestyle, recreação com brinquedos gigantes e muito mais.



Serviço: Sesc Verão 2022 - São João de Meriti

Datas: 30/01, 05/02 e 06/02/2022

Horário: Das 10h às 17h

Local: Vila Olímpica de São João de Meriti - R. Milton, s/n - Grande Rio, São João de Meriti - RJ, 22514-500