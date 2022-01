Drogas, pistola e um rádio transmissor foram apreendidos - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 19/01/2022 20:35

Um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante operação do 21º BPM para retirada de barricadas no bairro Éden, em São João de Meriti. A identidade do acusado não foi divulgada.



Segundo a PM, com a chegada de uma equipe ao local, houve troca de tiros. Diversos suspeitos armados entraram em confronto com os agentes na Rua Maria Gama.



Após confronto, foi encontrado um indivíduo em posse de farto material entorpecente, uma pistola e um rádio transmissor.



A equipe encaminhou o acusado e material para a delegacia responsável.