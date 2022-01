Vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades começou nesta quarta (19) em Meriti - Reprodução/ PMSJM

Publicado 19/01/2022 23:28

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, permanece nesta semana com a programação de testagem rápida, vacinação contra Covid-19 e da gripe, em pontos espalhados pela cidade.



A orientação é que o teste rápido para a Covid-19 seja realizado por pessoas que apresentem sintomas gripais como febre, dor de garganta, tosse, falta de paladar e olfato, dentre outros. O atendimento é por ordem de chegada.



Confira abaixo a lista das unidades de saúde que estão realizando o teste rápido da covid-19 de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h:





ESF TUCÃO

Avenida Automóvel Clube, s/nº - Vilar dos Teles



ESF COELHINHO

Rua Manoel Cunha, s/nº - Coelho da Rocha



ESF SARAPUÍ

Rua Sarapuí, s/nº - Praça da Bandeira



ESF NOVO RIO

Avenida Estácio de Sá, s/nº, lote 35, quadra 31 - Venda Velha



ESF PARQUE ALIAN

Rua Jasper, 312 - Parque Alian



ESF PORTO ALEGRE

Rua Fernandes de Queiróz, s/nº - Jardim Metrópole



ESF ARARUAMA

Av. Dionísio Rocha, 206 - Parque Araruama



ESF VILA ROSALI

Rua Mário Cabral, s/nº - Vila Rosali



ESF VILA NORMA

Rua Higino Marzo, lote 1, quadra F - Vila Norma



ESF POSTO DA VILA TIRADENTES

Rua Dr. José de Carvalho, 162 – Vila Tiradentes



ESF TIBAGI

R. Tibagi, s/nº - Jardim Metropole



USF COELHO DA ROCHA

R. Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



USF VILA SÃO JOÃO

R. Petrópolis, s/nº - Vilar dos Teles



PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente à Praça do antigo PAM)



USF VILA UNIÃO

R. Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



TENDA DA PRAÇA TRÊS PODERES

Av Presidente Lincoln, s/nº (em frente à Prefeitura)



ESF VILA SÃO JOSÉ

Av. Comendador Teles, 9 - Vilar dos Teles

Vacinação covid-19



A Vacinação contra a covid-19 segue com a aplicação de todas as doses, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Aos sábados, das 8h às 12h. É obrigatória a apresentação do CPF e de um documento de identificação com foto.



PRIMEIRA DOSE - SEGUNDA DOSE - DOSE DE REFORÇO

Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



PRIMEIRA DOSE - DOSE DE REFORÇO

Paróquia Nossa Senhora da Glória



PRIMEIRA DOSE - SEGUNDA DOSE - DOSE DE REFORÇO

USF Tibagi



PRIMEIRA DOSE - SEGUNDA DOSE - DOSE DE REFORÇO

USF de Vila São João



PRIMEIRA DOSE - SEGUNDA DOSE - DOSE DE REFORÇO

ESF da Vila Tiradentes



PRIMEIRA DOSE - SEGUNDA DOSE - DOSE DE REFORÇO

USF da Vila União



PRIMEIRA DOSE- SEGUNDA DOSE - DOSE DE REFORÇO

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato



Vacinação gripe: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



ESF TUCÃO

ESF COELHINHO

ESF SARAPUÍ

ESF NOVO RIO

ESF PARQUE ALIAN

ESF MORRO DAS PEDRAS

ESF GATO PRETO

ESF PORTO ALEGRE

ESF ARARUAMA

ESF VILA ROSALI

ESF VILA NORMA

USB ALMIR GONÇALVES DIAS

ESF POSTO DA VILA TIRADENTES

UBS CENTRO DE SAÚDE DR. ANIBAL VIRIATO

ESF TIBAGI

USF COELHO DA ROCHA

USF VILA SÃO JOÃO

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

USF VILA UNIÃO

TENDA DA PRAÇA TRÊS PODERES

ESF VILA SÃO JOSÉ

UBS JARDIM SUMARÉ

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA