Boletim coronavírus São João de Meriti - Reprodução/ Pixabay

Publicado 20/01/2022 07:35 | Atualizado 20/01/2022 07:37

O bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti, entrou para o top 3 no ranking dos bairros com maior número de casos registrados pela covid-19 na cidade. Até o momento, o Centro (946), Jardim Metrópole (635) e Coelho da Rocha (396) são as regiões com maior número de casos da doença. A maioria dos registros, 12.955, não teve sua localidade informada.

No Boletim desta quarta-feira (19), o município contabilizou dezesseis novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Meriti tem, ao todo, 17.316 casos positivos. O município está há 33 dias sem contabilizar mortes pela doença. O total de óbitos é 1.415.



Ao todo, 17.147 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 5 e podem ser descartados 5251 casos.



O Hospital Municipal de Meriti permanece, pela oitava semana consecutiva, sem pacientes internados pela covid-19.