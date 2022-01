As vítimas faziam contenção em uma obra, em São João de Meriti - Divulgação

As vítimas faziam contenção em uma obra, em São João de MeritiDivulgação

Publicado 20/01/2022 19:35

Um homem morreu soterrado e outro ficou ferido após o desabamento de um muro, na tarda desta quinta-feira (20), na Rua Alexandre Herculano, em Vilar dos Teles, São João de Meriti. Agentes do corpo de bombeiros de São João de Meriti, de Duque de Caxias e da Barra da Tijuca participaram do resgate, juntamente com a Defesa Civil municipal.

As vítimas tentavam fazer uma contenção, quando o muro veio abaixo. A primeira vítima, identificada como Denilson M. Cruz, 51 anos, chegou a ser resgatado dos escombros, mas não resistiu e veio a óbito no local do acidente.

A segunda vítima, Cláudio Miguel Bezerra de Freitas, de 53 anos, ficou ferida e socorrida ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, esteve no local da tragédia e lamentou: “Não há perda maior que uma vida e lamento muito, muito mesmo por isso. A Defesa Civil e as secretarias de Obras, Serviços Públicos, Ordem Pública, Samu e Ambiente foram acionadas e estiveram no local. A polícia civil vai investigar o que houve e identificar os responsáveis”.

Ainda segundo a Prefeitura de São João de Meriti, a obra em Vilar dos Teles não tinha licença para ocorrer. A Defesa Civil interditou o imóvel.