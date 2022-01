Da esquerda para a direita: Márcio Reis, secretário executivo; prefeito, Dr. João; vereador, Bebeto; Valdecy da Saúde, deputado estadual e Rogério Fernandes, Vereador - Beto Franzem

Publicado 21/01/2022 18:27

Após passar por uma reforma, Prefeitura de São João de Meriti entregou à população, nesta quinta-feira (20), mais uma área de lazer: a Praça do Rodo, no bairro Jardim Metrópole. O local recebeu melhorias na iluminação e na quadra, além de novos brinquedos e aparelhos de ginástica.



Presente na reinauguração, o Prefeito Dr. João comentou: “Temos como lema que “a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira” e agradeço muito a todos que acreditaram e continuam acreditando em nosso trabalho. Eu, o deputado estadual Valdecy da Saúde e o governador Cláudio Castro estamos realizando um trabalho jamais visto na cidade”, afirmou.



Prefeitura de Meriti reinaugura Praça do Rodo, no Jardim Metrópole Beto Franzem

A ação também contou com a participação do deputado estadual Valdecy da Saúde, dos secretários e dos vereadores Rogério Fernandes e Rodrigo Pit.



A moradora Lucirema Nunes, 56 anos, agradeceu as melhorias realizadas no espaço: “Essa praça antes estava abandonada, mas nosso vereador e o prefeito realizaram grandes melhorias aqui e hoje entregaram esse instrumento totalmente reformado para felicidade de nossas crianças. Eu vou colaborar no que puder pela preservação de todos os brinquedos e aparelhos que foram instalados”.