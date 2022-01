Floresta dos Dinossauros é atração de férias do Shopping Grande Rio - Divulgação

Publicado 21/01/2022 18:53

Durante o mês de janeiro, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, promove a atração de férias “Floresta dos Dinossauros”, um espaço lúdico com cerca de 70m², localizado em frente ao cinema, onde as crianças vão contemplar as diversas réplicas das espécies mais famosas de dinossauros, como o Tiranossauro Rex, Triceratops e o Velociraptor. O evento gratuito é para crianças de 1 a 12 anos.



Para participar e tirar fotos com os seres pré-históricos, os visitantes podem se inscrever gratuitamente no site do Shopping Grande Rio, escolhendo o dia e o horário desejado. Segundo a organização, para validar o ingresso, o participante deve chegar com 20 minutos de antecedência no local, onde irá receber uma pulseira confirmando o seu check-in.



Atrações



Na atração “Pequeno Paleontólogo”, as crianças poderão escavar e procurar pequenas peças de madeiras que unidas formam um pequeno fóssil de dinossauro.



Na mesa interativa, os pequenos vão encontrar diversos jogos educativos e tecnológicos, como quebra-cabeça, jogo da memória e pintura.



O espaço Baby Dino tem atividades lúdicas e réplicas babies dos animais e é indicado para crianças de até 4 anos.



O Game é um divertido jogo onde os participantes podem explorar a floresta usando os movimentos do corpo, e as crianças ainda podem girar à vontade em um enorme ovo de dinossauro giratório.

O evento é para crianças de 1 a 12 anos Divulgação



A Floresta dos Dinossauros funciona diariamente de segunda a sexta, das 12h às 21h, sábado: das 10h às 22h, e domingo: das 13h às 21h.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti – RJ.



