Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de São João de Meriti realiza atividade ambiental Deborah Vitória

Publicado 21/01/2022 22:27

A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de São João de Meriti realizou no Parque Natural Municipal Jardim Jurema, na Venda Velha, uma atividade com crianças e adolescentes de 6 a 16 anos do Clube Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista do Parque Araruama.



Na oportunidade, os jovens conheceram a história do local, aprenderam mais sobre preservação ambiental, participaram de uma trilha até a Pedra do Leão e lá plantaram 70 mudas de árvores frutíferas e nativas da mata atlântica. Segundo a pasta, a subida durou menos de 30 minutos.



O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, André Mazzoni, aproveitou para falar sobre a importância de cuidar do planeta: “A população precisa entender que cuidar do meio ambiente não é só algo que ficará para o futuro, mas também interfere diretamente no presente. Pois precisamos agir para que as futuras gerações tenham um lugar melhor para viver.”



Curiosidades



São João de Meriti tem a maior densidade demográfica da América Latina e possui cinco áreas de proteção ambiental: Jardim Limoeiro, Vila Andorinha, Aeronáutica, Santo Antônio e Parque Vitória. Além de duas áreas de interesse ambiental, Boa Vista (Morro do Pau Branco) e o Horto Botânico Meritiense.



Meriti está entre as 16 cidades que vão receber o programa Florestas do Amanhã, iniciativa do Governo do Estado em cumprimento do Acordo de Paris, que prevê a redução da emissão de gases do efeito estufa com o plantio e a recuperação de vegetação.



A meta para São João é replantar 50 hectares, o equivalente a cerca de 100 mil mudas de espécies da Mata Atlântica, em todas as áreas de preservação ambiental do município.