O prazo para visualização dos dados está maior do que antes, em média, 25 dias - Reprodução

O prazo para visualização dos dados está maior do que antes, em média, 25 diasReprodução

Publicado 24/01/2022 19:31

A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti comunicou que a inclusão dos registros de vacinas contra a covid-19 no aplicativo Conecte SUS, do Ministério da Saúde, está demorando de 20 a 30 dias depois da última instabilidade do aplicativo, devido ao hackeamento de dados.



“Quando inserida a informação do registro de vacinas, o prazo para visualização desses dados está maior do que antes. Agora é, em média, 25 dias”, esclareceu a pasta.





Ainda segundo a Saúde, o sistema tem apresentado indisponibilidade constante e por isso a pasta está recolhendo os dados de cada cidadão, via e-mail [email protected] ou através de direct no Instagram @saudesaojoaodemeriti, mas não há como garantir que as informações serão registradas no mesmo momento, já que o aplicativo é de competência do Ministério da Saúde.

A pasta pede a compreensão de todos os meritienses vacinados, uma vez que o ministérios da Saúde está trabalhando para regularizar o funcionamento do aplicativo o mais rápido possível.