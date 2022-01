O Deputado Valdecy da Saúde conferiu com o prefeito Dr. João o andamento dos serviços - Divulgação

Publicado 25/01/2022 20:25 | Atualizado 25/01/2022 20:52

O Morro Santa Helena, localizado no Centro de São João de Meriti, está recebendo um conjunto de obras de revitalização, trazendo asfalto e infraestrutura para os moradores da região. Nesta terça-feira, 25 de janeiro, o Deputado Valdecy da Saúde conferiu com o prefeito Dr. João o andamento dos serviços.



"Estivemos, por diversas vezes, no Departamento de Estradas e Rodagens articulando a melhoria das ruas e estradas aqui no município. Como deputado e parceiro dos poderes executivos estadual e municipal, trabalhei muito para trazer para a cidade todos os convênios e parcerias do Estado para São João de Meriti. O resultado é esse que estamos vendo: asfalto, infraestrutura, lazer e muito trabalho. E estamos aqui no Morro Santa Helena cumprindo o que tratamos com a população", disse Valdecy.



As melhorias fazem parte do convênio entre o Município e o Governo do Estado, sendo solicitadas pelo deputado. Ainda segundo informações, as obras do programa "Estado Presente" do Governo Estadual, vão melhorar a malha rodoviária fluminense.



Secretário de Trânsito e Transportes Bebeto, Prefeito Dr. João, Valdecy da Saúde, vereador Marcinho da cesta básica e o Coordenador de pavimentação da cidade Neno Vanderlei Divulgação

Programa Asfalto Novo





Com foco para trazer ainda mais melhorias para a cidade, o deputado Valdecy da Saúde acompanhou, na última semana, as obras do programa Asfalto Novo , realizadas na Estrada São João Caxias, nos Morros do Pau Branco e da Aeronáutica e no Parque Araruama.

“Pude acompanhar o asfaltamento de três regiões aqui em São João de Meriti. O sentimento é de gratidão! Gratidão por ver que essa grande parceria entre Prefeitura de São João de Meriti e Governo do Estado, com o governador Cláudio Castro, vem trazendo grandes melhorias para nossa cidade. Quero agradecer ao secretário Executivo, Márcio Reis, por estar lutando ao lado do prefeito Dr. João pela nossa amada Meriti”, comentou Valdecy.



As melhorias fazem parte do convênio entre o Município e o Governo do Estado Divulgação