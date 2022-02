Da esquerda para a direita: Prefeito, Dr. João; diretora da unidade escolar, Rosimari de Almeida e secretário de educação, José Carlos - Beto Oliveira

Da esquerda para a direita: Prefeito, Dr. João; diretora da unidade escolar, Rosimari de Almeida e secretário de educação, José CarlosBeto Oliveira

Publicado 10/02/2022 16:32

Com a municipalização do antigo Colégio Fluminense, instituição particular que foi uma das mais tradicionais e bem equipadas de São João de Meriti, 1.200 alunos do Ensino Fundamental I e II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da 1ª à 9ª etapa poderão estudar e usufruir das instalações da única unidade da rede que possui piscina e laboratório em sua estrutura.



Agora, a unidade se chama Escola Municipal Graça Grijó, e as aulas têm previsão de começar nesta segunda, dia 14.

A unidade é a única com piscina e laboratório Beto Oliveira

O secretário de Educação, José Carlos, destacou a importância da municipalização do colégio: “Todas as vezes que abrimos uma unidade de ensino agradeço ao nosso Prefeito Dr. João. Ao oferecer mais de 1.000 vagas damos a oportunidade às nossas crianças, jovens e adultos de se desenvolver intelectualmente e de ter sucesso em suas vidas”.



Prefeito, Dr. João e o secretário de Educação, José Carlos Beto Oliveira

Professora há 43 anos na rede municipal de ensino, a diretora Rosimari de Almeida falou sobre a sua expectativa em relação a essa aquisição: "Que nossa escola seja reconhecida por sua excelência e que juntos possamos recuperar todo o tempo perdido por conta da pandemia. O meu objetivo é acolher, alfabetizar e promover o bom desenvolvimento escolar dessas crianças".



Em recente visita a unidade localizada em Vilar dos Teles, o prefeito Dr. João comentou que a municipalização pode ser considerada um grande marco na história de seu governo: “Vamos entregar uma unidade totalmente reformada e equipada para receber nossos munícipes”, declarou o prefeito.