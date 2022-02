PM prende suspeitos, recupera moto roubada e apreende drogas em Meriti

A ação foi realizada no bairro São Mateus - Divulgação

Publicado 10/02/2022 19:45

Policiais Militares do 21°BPM, em São João de Meriti, prenderam dois suspeitos durante duas ações realizadas no bairro São Mateus.



Na primeira, agentes flagraram um suspeito com uma bolsa contendo um rádio transmissor e material entorpecente. Mais adiante, no mesmo bairro, a equipe prendeu outro suspeito, com uma moto Honda CG de cor vermelha produto de roubo.



As identidades dos indivíduos não foram divulgadas.



Por fim, as ocorrências foram encaminhadas a 54°DP, em Belford Roxo, para registro.