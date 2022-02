Da esquerda para a direita: Mariléia de Paula, coordenadora de monitoramento da Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial; Ezequiel Espírito Santo, secretário nacional adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Roberta Queiroz, secretária de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Dr. João, prefeito de São João de Meriti; Valdecy da Saúde, Deputado Estadual; Marcelo Rosa, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial; Ivanir dos Santos, professor e doutor Babalowô e Marcio Reis, secretário Executivo - Raiane Magalhães

Da esquerda para a direita: Mariléia de Paula, coordenadora de monitoramento da Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial; Ezequiel Espírito Santo, secretário nacional adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Roberta Queiroz, secretária de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Dr. João, prefeito de São João de Meriti; Valdecy da Saúde, Deputado Estadual; Marcelo Rosa, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial; Ivanir dos Santos, professor e doutor Babalowô e Marcio Reis, secretário ExecutivoRaiane Magalhães

Publicado 14/02/2022 18:32

Em Meriti, a V Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial discutiu políticas públicas, discriminação étnico-racial, étnico-cultural, intolerância religiosa e racismo religioso e estrutural. O evento foi promovido pela Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Igualdade Racial. O município é um dos poucos no estado do Rio de Janeiro, com a aplicação da gestão plena do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR).



O subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa, destacou a importância da realização de ações como essa e o quanto o município tem avançado em relação à causa: "As políticas de direitos humanos e de igualdade racial aqui em Meriti estão com um trajeto bem articulado entre os âmbitos municipal, estadual e nacional, e promover ações como essa em nosso território é de grande importância. Somos o único da Baixada Fluminense a ter um plano de igualdade racial. Agradeço ao prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde, ao secretário executivo Márcio Reis e ao governo do estado por não medirem esforços na hora de abraçarem nossas pautas".



Também foram trabalhados temas como as violências praticadas nos eixos da juventude negra, da primeira infância, do idoso e da pessoa com deficiência.



Público presente na V Conferência Municipal de Igualdade Racial Raiane Magalhães

“Não adianta dizer que não é racista, precisamos afirmar que somos antirracistas e diariamente lutar em prol dessa causa. Nosso município é referência no tema e a Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial está sempre muito atenta à promoção de políticas públicas contra a desigualdade racial. Somos todos iguais perante a lei e perante a Deus”, declarou o prefeito, Dr. João.



O evento reuniu o prefeito Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde, o vereador e líder do governo na câmara, Rodrigo Pit; o secretário nacional adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Ezequiel Espírito Santo, a coordenadora de monitoramento da Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, Mariléia de Paula; a 1ª promotora da Infância e Juventude, Drª Luciana Grumbach; o representante da Comissão da Verdade da OAB-RJ, Dr. Evandro Aleluia; a presidenta do Conselho Municipal da Igualdade Racial de São João de Meriti (COMIRA), Maria da Fé Viana e o professor e doutor Babalowô, Ivanir dos Santos.