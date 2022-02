Veja onde se vacinar contra a covid-19 neste sábado (12) em Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 12/02/2022 08:00

São João de Meriti convoca toda a população para se vacinar contra a covid-19 neste sábado (12). O município segue imunizando moradores a partir de 18 anos de idade, aplicando a dose de reforço, e maiores de 12 anos com a primeira e segunda doses. Crianças sem e com comorbidade e deficiência de 5 a 11 anos de idade já podem receber a vacina.



O Centro de Saúde Aníbal Viriato e a Paróquia Nossa Senhora da Glória são os dois postos. O atendimento acontece das 8h às 12h.



- 1ª, 2ª dose a partir de 12 anos e dose de reforço a partir de 18 anos: apenas no Centro de Saúde Aníbal Viriato e na Paróquia Nossa Senhora da Glória



Obs.: quem recebeu a vacina de dose única da Janssen, há pelo menos quatro meses, já pode tomar a vacina de reforço. A dose para esse público está sendo aplicada, exclusivamente, na Paróquia Nossa Senhora da Glória.



- Crianças sem e com comorbidade e deficiência de 5 a 11 anos de idade: Paróquia Nossa Senhora da Glória.



Documentos necessários: RG, CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação.



Nos casos das crianças com comorbidade e com deficiência, apresentar laudo médico ou documento que comprove a condição.