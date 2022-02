Uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos no bairro Jardim Metrópole - Divulgação

Publicado 11/02/2022 20:59

Policiais Militares do 21°BPM prenderam um indivíduo em flagrante com uma pistola e um rádio transmissor no bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti, Baixada Fluminense.



A captura foi realizada durante patrulhamento do Batalhão na região. A identidade do indivíduo não foi divulgada.



Diante dos fatos, o homem foi preso e a ocorrência registrada na 54ª DP, em Belford Roxo.