O deputado Valdecy da Saúde durante visita às instalações no Parque Novo Rio - Divulgação

O deputado Valdecy da Saúde durante visita às instalações no Parque Novo RioDivulgação

Publicado 11/02/2022 17:53

As obras do Centro Especializado em Reabilitação de São João de Meriti seguem em ritmo acelerado. Nesta sexta-feira, 11, o deputado Valdecy da Saúde visitou as instalações no Parque Novo Rio.



A unidade será referência em Reabilitação Física e Intelectual. Já enquadrada no modelo federal de Reabilitação, terá equipamentos modernos para oferecer a população de Meriti o melhor em saúde pública.



Este Centro é mais um projeto virando realidade entre a Prefeitura de São João de Meriti com o Governo Estadual e indicação e articulação do deputado Valdecy da Saúde.



A previsão do projeto é de estar pronto até o fim deste ano.