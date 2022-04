A prefeitura tem realizado o recapeamento do asfalto em todo município - Divulgação/ PMSJM

Publicado 18/04/2022 18:58

A Prefeitura de São João de Meriti deu início ao serviço de recapeamento do asfalto em mais três bairros. As obras executadas pelos agentes da Secretaria de Serviços Públicos foram realizadas nas Ruas Sucupira e Sepetiba, em Vilar dos Teles, Rua Dona Alice, na Vila Tiradentes, e na Rua Ana Brito da Silva, em Éden.



Todas as ações foram realizadas e concluídas na última semana. A Prefeitura informou que tem realizado o recapeamento do asfalto em todo município.



As operações continuam e a população pode informar via WhatsApp 99973-4333 Divulgação/ PMSJM

A meritiense Georgina da Fonseca agradeceu o trabalho dos agentes: “Estávamos precisando dos serviços aqui no bairro. Tenho percebido que nos últimos meses as melhorias em nossa cidade cresceram. Agradeço ao Dr. João e Deputado Valdecy da Saúde pelo olhar mais atencioso com os moradores”.



A pasta informou que a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuarão e a população pode enviar mensagens via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços.